На Харківщині підірвалася 70-річна жінка

На території Пісківського лісництва в Ізюмському районі 4 липня близько 14:30 підірвалася 70-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба обласного управління ДСНС.

“Наслідком вибуху стала міно-вибухова травма, пов’язана з ампутацією правої ступні й осколковими пораненнями. Обставини події з’ясовуються. Постраждала перебуває на лікуванні у медичному закладі”, — сказано у повідомленні.

У ДСНС нагадують бути обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку у регіоні: “Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією”.