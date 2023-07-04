Суспільство

На Харківщині підірвалася 70-річна жінка

4 Липня 2023 18:21
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дснс, міни

На території Пісківського лісництва в Ізюмському районі 4 липня близько 14:30 підірвалася 70-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба обласного управління ДСНС.

“Наслідком вибуху стала міно-вибухова травма, пов’язана з ампутацією правої ступні й осколковими пораненнями. Обставини події з’ясовуються. Постраждала перебуває на лікуванні у медичному закладі”, — сказано у повідомленні.

У ДСНС нагадують бути обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку у регіоні: “Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією”.


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