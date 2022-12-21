На бєлгородщині росіяни зводять «засічну смугу»

У бєлгородській області рф в районі населеного пункту Устинка росіяни будують лінію оборони, яка включає мінні загородження та протитанкові рови.

Про це Збройні сили України повідомляють на своїй сторінці у Фейсбуці.

«В Білгородській області в районі н.п. Устинка триває будівництво лінії оборони, яка включає: протитанкові рови шириною 4 метри, бетонні піраміди, мінні загородження, взводні та ротні опорні пункти», – ідеться у повідомленні.

Очільник області В’ячеслав Гладков прокоментував необхідність створення такої глибокоешелонованої лінії оборони так: «Мы не собираемся уходить» та назвав її «засічною смугою».

У ЗСУ нагадали, що «засічною смугою» називалася лінія укріплень, створена на південних кордонах московського царства у XVI-XVII століттях. Вона допомагала захищатися від набігів з боку Кримського ханства.