На базі лікарні в Ізюмі, яку зруйнували російські окупанти, розгорнуть мобільний шпиталь

В деокупованому Ізюмі, жителі якого понад пів року залишалися без належної медичної допомоги, розгорнуть мобільний госпіталь. Його забезпечать медикаментами та обладнанням для проведення невідкладних хірургічних втручань.

Про відкриття госпіталю на території місцевої лікарні, яку зруйнували російські окупанти, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час візиту до Харківської області.

“Чому в Ізюмі? Тому що там найбільші руйнування і хірургічна частина лікарні, хірургічний блок, відновленню не підлягає. Там зараз буде шпиталь для того, щоб в подальшому спроектувати — чи відновлюємо зруйноване, чи будуємо окремий хірургічний комплекс”, — сказав Ляшко.

Нині в Ізюмі не вистачає сімейних лікарів, лікарня зруйнована і розграбована. У місті, яке перебувало під російською окупацією, залишилася третина лікарів та медперсоналу, повідомив очільник обласного департаменту охорони здоров’я Максим Хаустов.

“Вже ведуться перемовини з деякими міжнародними організаціями, які будуть поставляти модульні будівлі, які будуть розташовуватися на території лікарні. Вони будуть виключно для лікарів або медперсоналу, у яких зруйновані будівлі”, — говорить Хаустов.

Коли саме в Ізюмі розгорнуть шпиталь, в ОДА поки не кажуть.