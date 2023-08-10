На автомобільних дорогах розпочнуть роботу ще 50 камер фіксації порушень

З 11 серпня на дорогах України розпочнуть роботу ще 50 відеокомплексів фіксації правопорушень. 19 з них працюватимуть вперше, а решта відновлюють свою роботу після початку повномасштабної війни.
Про це повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Де камери запускають вперше
Бердичів – один комплекс
- вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу – вулиця Волочаївська
Кривий Ріг – два комплекси
- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу – вулиця 21-ї бригади Національної гвардії
- Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу – вулиця Дніпровське шосе
Суми – один комплекс
- вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу – вулиця Війська Запорозького
Ужгород – два комплекси
- вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу – вулиця Антона Макаренка
- вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу – проспект Свободи
Чернівці – п’ять комплексів
- проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу – вулиця Героїв Майдану
- проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу – вулиця Небесної сотні
- вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу – вулиця Олександра Щербанюка
- вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу – вулиця Клубна
- на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу – Чернівецька об’їзна дорога
Вінницька область – два комплекси
- на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу – Умань
- на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу – Вінниця
Закарпатська область – два комплекси
- на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу – село Верхній Коропець
- на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу – вулиця Доманинська
Тернопільська область – три комплекси
- на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу – Тернопіль
- на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу – Кременець
- на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу – Великі Борки
Чернівецька область – один комплекс
- на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу – Сторожинець
Де камери відновлюють свою роботу
Вінниця – один комплекс
- проспект Юності, 46, напрямок спрямування приладу – вулиця Келецька
Львів – один комплекс
- вулиця Шевченка, 313, напрямок спрямування приладу – вулиця Івана Величковського
Хмельницький – два комплекси
- Вінницьке шосе, 8/1, напрямок спрямування приладу – вулиця Молдавська
- проспект Миру, 65, напрямок спрямування приладу – Старокостянтинівське шосе
Суми – чотири комплекси
- вулиця Харківська, 96, напрямок спрямування приладу – вулиця Сергія Табали
- вулиця Героїв Сумщини, 10, напрямок спрямування приладу – вулиця Кустовська
- вулиця Героїв Сумщини, 27, напрямок спрямування приладу – площа Незалежності
- вулиця Героїв Крут, 20, напрямок спрямування приладу – вулиця Івана Харитоненка
Житомирська область – два комплекси
- на 127 км+246 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – Київ
- на 230 км+853 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – Рівне
Івано-Франківська область – один комплекс
- на 240 км+283 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу – вулиця Грушевського
Київська область – 11 комплексів
- на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – с. Капітанівка
- на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – Київ
- на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – Житомир
- на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу – село Віта-Поштова
- на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу – Глеваха
- на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу – Київ
- на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу – село Віта-Поштова
- на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу – Київ
- на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу – Обухів
- на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу – Харків
- на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу – Ворзель
Кіровоградська область – один комплекс
- на 248 км+169 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу – Одеса
Львівська область – шість комплексів
- на 555 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – Львів
- на 555 км+662 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – село Красів
- на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – вулиця Перемоги
- на 541+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – Кам’янопіль
- на 16 км+153 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу – Львів
- на 21+671 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу – Львів
Одеська область – один комплекс
- на 465 км+483 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу – Київ
Чернігівська область – один комплекс
- на 11 км+903 автодороги Н-27 напрямок спрямування приладу – Мена
Загалом в Україні працюють 215 камер фіксації порушень. Переглянути весь список можна за посиланням.
Штрафи за перевищення швидкості
Нагадаємо, що відповідальність за ст. 122 про перевищення встановлених обмежень швидкості КУпАП, становить:
- більш ніж на 20 км/год – 340 гривень
- більш ніж на 50 км/год – 1700 гривень