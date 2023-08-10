На автомобільних дорогах розпочнуть роботу ще 50 камер фіксації порушень

З 11 серпня на дорогах України розпочнуть роботу ще 50 відеокомплексів фіксації правопорушень. 19 з них працюватимуть вперше, а решта відновлюють свою роботу після початку повномасштабної війни.

Про це повідомив перший заступник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Де камери запускають вперше

Бердичів – один комплекс

вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу – вулиця Волочаївська

Кривий Ріг – два комплекси

Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу – вулиця 21-ї бригади Національної гвардії

Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу – вулиця Дніпровське шосе

Суми – один комплекс

вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу – вулиця Війська Запорозького

Ужгород – два комплекси

вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу – вулиця Антона Макаренка

вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу – проспект Свободи

Чернівці – п’ять комплексів

проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу – вулиця Героїв Майдану

проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу – вулиця Небесної сотні

вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу – вулиця Олександра Щербанюка

вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу – вулиця Клубна

на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу – Чернівецька об’їзна дорога

Вінницька область – два комплекси

на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу – Умань

на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу – Вінниця

Закарпатська область – два комплекси

на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу – село Верхній Коропець

на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу – вулиця Доманинська

Тернопільська область – три комплекси

на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу – Тернопіль

на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу – Кременець

на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу – Великі Борки

Чернівецька область – один комплекс

на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу – Сторожинець

Де камери відновлюють свою роботу

Вінниця – один комплекс

проспект Юності, 46, напрямок спрямування приладу – вулиця Келецька

Львів – один комплекс

вулиця Шевченка, 313, напрямок спрямування приладу – вулиця Івана Величковського

Хмельницький – два комплекси

Вінницьке шосе, 8/1, напрямок спрямування приладу – вулиця Молдавська

проспект Миру, 65, напрямок спрямування приладу – Старокостянтинівське шосе

Суми – чотири комплекси

вулиця Харківська, 96, напрямок спрямування приладу – вулиця Сергія Табали

вулиця Героїв Сумщини, 10, напрямок спрямування приладу – вулиця Кустовська

вулиця Героїв Сумщини, 27, напрямок спрямування приладу – площа Незалежності

вулиця Героїв Крут, 20, напрямок спрямування приладу – вулиця Івана Харитоненка

Житомирська область – два комплекси

на 127 км+246 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – Київ

на 230 км+853 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – Рівне

Івано-Франківська область – один комплекс

на 240 км+283 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу – вулиця Грушевського

Київська область – 11 комплексів

на 21 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – с. Капітанівка

на 21 км+810 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – Київ

на 66 км+250 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – Житомир

на 24 км+400 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу – село Віта-Поштова

на 24 км+700 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу – Глеваха

на 15 км+250 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу – Київ

на 15 км+740 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу – село Віта-Поштова

на 9 км +784 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу – Київ

на 9 км +994 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу – Обухів

на 49 км+150 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу – Харків

на 37 км+700 автодороги М-07 напрямок спрямування приладу – Ворзель

Кіровоградська область – один комплекс

на 248 км+169 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу – Одеса

Львівська область – шість комплексів

на 555 км+730 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – Львів

на 555 км+662 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – село Красів

на 439 км+352 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – вулиця Перемоги

на 541+296 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу – Кам’янопіль

на 16 км+153 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу – Львів

на 21+671 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу – Львів

Одеська область – один комплекс

на 465 км+483 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу – Київ

Чернігівська область – один комплекс

на 11 км+903 автодороги Н-27 напрямок спрямування приладу – Мена

Загалом в Україні працюють 215 камер фіксації порушень. Переглянути весь список можна за посиланням.

Штрафи за перевищення швидкості

Нагадаємо, що відповідальність за ст. 122 про перевищення встановлених обмежень швидкості КУпАП, становить: