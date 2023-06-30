Михайло Федоров: Чому законопроєкт про англійську мову — справжній game changer

Від органів влади і закладів освіти до кінотеатрів і громадського транспорту — чому законопроєкт про англійську мову — справжній game changer.

— єПідтримка для вивчення англійської. Кожен українець матиме можливість безоплатно підвищити рівень володіння мовою. Держава оплачуватиме спеціальні курси. Залучатимемо англомовних волонтерів у школи, проводитимемо розмовні клуби. Також запустимо окремий портал з безоплатними уроками та курсами. Робитимемо все, щоб кожен українець розмовляв англійською.

Англійська мова стане обов’язковою у всій системі освіти — від дитячих садочків до університетів, від дошкільнят до науковців. Держава підтримуватиме професійний розвиток освітян та бажання покращувати свої знання з англійської мови.

Державна служба змінюється докорінно. Україна відкрита для світу, тож чиновники говоритимуть англійською.

Англомовні фільми та телепрограми транслюватимуться на телебаченні мовою оригіналу. Це одна з найкращих практик від інших країн.

Інформація та оголошення щодо транспорту дублюватимуться англійською. Іноземцям відповідатимуть англійською, коли вони звертатимуться до довідкових служб на вокзалах, в аеропортах, річкових портах тощо.

Володіння англійською мовою безпосередньо пов’язане з рівнем конкурентоспроможності та зарплатою на ринку праці для кожного громадянина. Продовжуємо створювати революційні проєкти та ухвалювати закони для розвитку людського капіталу.