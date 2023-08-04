Суспільство

Ми вдячні СБУ за повернення війни назад – державі-агресору, – Зеленський

4 Серпня 2023 19:07
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війна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь керівника СБУ Василя малюка і подякував “за повернення війни назад – державі-агресору”.

“Була сьогодні й доповідь керівника СБУ Малюка. Зміст не буду озвучувати. Скажу лише те, що всі ми вдячні Службі безпеки України за повернення війни назад – державі-агресору. Що несеш світу, з тим сам і опиняєшся”, – повідомив Зеленський під час відеозвернення.

Більше подробиць він не повідомив.

Як повідомлялось, СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Внаслідок якої було пошкоджено великий десантний корабель РФ “Оленегорский горняк”.

В результаті атаки “Оленегорский горняк” отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання.


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