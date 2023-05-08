МОЗ розглядає можливість скасування карантинних обмежень

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні можуть скасувати карантинні обмеження, які запровадили через пандемію COVID-19.

Про це він зазначив на зустрічі з журналістами, пише «Укрінформ».

У квітні Кабінет міністрів подовжив карантин через COVID-19 на всій території України до 30 червня 2023 року. Однак, за словами Ляшка, обмеження можуть скасувати ще до цієї дати.

«Ми вже почали переглядати нашу постанову про карантин, будемо готуватися до скасування цієї постанови, оскільки вона тягне як протиепідемічні обмеження, так й інші дії, пов’язані з суб’єктами господарювання під час карантину, який був уведений на території всієї країни», — зазначив міністр.

Очільник МОЗ нагадав, що у травні Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) скасувала статус пандемії COVID-19 як глобальної надзвичайної ситуації.

Ляшко пояснив, що ВООЗ рекомендувала перейти на реагування на коронавірусну хворобу як на інші інфекційні захворювання, а також поступово скасовувати обмежувальні заходи, пов’язані з міжнародними поїздками.

Міністр додав, що з початку пандемії в Україні зафіксовано понад 5,5 мільйонів випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Унаслідок ускладнень померли 112 268 людей, з них 89 дітей, а також 1256 медичних працівників.

За словами Ляшка, в Україні зробили 35 млн щеплень проти COVID-19, дві дози отримали понад 15 млн людей. Рекомендацій щодо вакцинації тим громадянам, які отримали базовий курс щеплень, а також два бустерні, поки що немає.

Глава МОЗ зазначив, що вакцинація надалі стане «рутинною» напередодні щорічного епідемічного сезону.