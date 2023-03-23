Суспільство

Московських попів почали виселяти з Лаври

23 Березня 2023 20:57
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лавра

Представники УПЦ Московського патріархату почали виїзджати з Києво-Печерської Лаври.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

“Процес виїзду відбувається. Це може засвідчити будь-який перехожий в Лаврі. Вивозять бойлери, столи, стільці. Якийсь процес розпочався. 

Зараз працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого і рухомого майна, музейних експонатів, які знаходилися в користуванні УПЦ МП. Як тільки комісія завершить свою роботу, можна буде чітко сказати, що було не так. 

Всі ці голосні заяви не відповідають реаліям, тобто потроху вони виїжджають.

Є представники МВС та СБУ, є перевірки на виїзді з Лаври. Процес контролюється”, – запевнив Ткаченко.

За словами міністра, якщо комісія виявить, що у Лаврі чогось не вистачає, то представники УПЦ МП нестимуть відповідальність згідно закону.


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