Відновлення Києво-Печерської лаври після удару РФ триватиме близько двох років: збитки перевищили 500 млн грн

Повне відновлення Києво-Печерської лаври після російської атаки 15 червня може тривати близько двох років, а попередній обсяг завданих збитків уже перевищує 500 мільйонів гривень.

Про це, як повідомляє Суспільне, під час пресконференції повідомив генеральний директор Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

За його словами, найбільше під час удару постраждав Свято-Успенський собор. Пожежа пошкодила понад 80% покрівлі храму, однак рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню всередину будівлі.

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«Це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою та фарбами. Якби він спалахнув, його було б неможливо врятувати. Це найбільший іконостас в Україні», — зазначив Остапенко.

Він додав, що вже в першу годину після влучання безпілотника всі музейні експонати вдалося евакуювати та зберегти.

Міністерка культури Тетяна Бережна повідомила, що пошкодження отримав не лише Успенський собор. Внаслідок атаки також постраждали скарбниця Національного музею історії України, Музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, а також фондосховища Національного музею народної архітектури та побуту України.

Наразі фахівці продовжують фіксувати всі наслідки атаки та проводити детальну оцінку пошкоджень.

«Ми вже можемо точно сказати, що збитки перевищують 500 мільйонів гривень. Попереду ще комплексний аналіз усіх елементів, необхідних для подальшої реставрації», — сказав директор заповідника.

Водночас він зазначив, що для проведення богослужінь Успенський собор можуть відкрити вже за кілька місяців.

Нагадаємо, 15 червня російський ударний безпілотник «Герань-2» влучив у Свято-Успенський собор Києво-Печерської лаври. Внаслідок атаки були пошкоджені десятки пам’яток на території заповідника, зокрема Ковнірський корпус, трапезна палата з храмом Антонія і Феодосія Печерських, друкарня Києво-Печерської лаври, вежа Кущника та церква преподобного Феодосія.

Після атаки лавру відвідали президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Уряд уже заявив про готовність профінансувати відновлення святині, а до робіт також планують долучитися представники бізнесу та меценати.