У Києво-Печерській лаврі опечатують корпуси 

У вівторок, 4 липня, на територію Києво-Печерської лаври прибула комісія національного заповідника. Вона опечатає корпуси, які не задіяні в релігійній діяльності монастиря.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

У МКІП нагадали, що заповідник жодним чином не перешкоджає здійсненню релігійної діяльності монастиря. Однак доступ до приміщень, не задіяних у релігійній діяльності, є порушенням цільового використання культових будівель і має бути першочергово обмежений.

Тим часом у ЗМІ почали з’являтися фото та відео подій під Лаврою, де через початок роботи комісії збирається натовп.

Зазначимо, що у березні 2023 року Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” розірвав договір із УПЦ МП про безоплатне користування лаврою в Києві, тож ченці змушені були покинути монастир і всі будівлі.

Але представники УПЦ МП відмовилися це робити. 29 березня до Господарського суду Києва надійшов позов від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У ньому вимагали визнати недійсною відмову від договору з УПЦ МП.

А намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що він та духовенство УПЦ МП не планує покидати Лавру до закінчення судового розгляду. 1 квітня Шевченківський суд Києва відправив Павла під цілодобовий домашній арешт на два місяці за підозрою у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

12 квітня на території Лаври нарешті розпочала свою роботу Комісія з приймання-передачі державного майна. 5 червня вона завершила свою роботу і заповідник направив чоловічому монастирю УПЦ МП вимогу про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення всіх культових будівель та іншого майна, що є державною власністю. Напередодні стало відомо, що церква у встановлений термін не підписала акти приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.

13 червня Господарський суд Києва ухвалив рішення про відмову в задоволенні позову УПЦ МП до Національного заповідника Києво-Печерська лавра щодо проведення богослужінь у Києво-Печерській лаврі.