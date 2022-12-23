Суспільство

Молдова спростила правила в’їзду для українців

23 Грудня 2022 18:18
1
молдова

Громадянам України дозволили до 1 лютого 2023 року в’їжджати в Молдову на підставі посвідчення особи і через молдовсько-румунський кордон та Кишинівський аеропорт.

Таке рішення 23 грудня ухвалила Нацкомісія з надзвичайного стану, повідомляє Newsmaker.

Нацкомісія доповнила рішення про порядок в’їзду українських громадян, ухвалене 24 лютого.

Тепер громадяни України зможуть в’їжджати до Молдови з Румунії на підставі: посвідчення особи (ID-картка, внутрішній паспорт), звичайного паспорта, а також інших документів, що посвідчують особу (посвідчення особи громадянина України, видане посольством України в Молдові, тимчасове посвідчення особи, видане Бюро міграції, водійські права, посвідка на проживання, військовий квиток тощо). Також вони можуть пред’явити копії цих документів або документи в електронному форматі, а також документи з вичерпаним терміном дії.

Раніше таке положення діяло лише в разі в’їзду в Молдову з України.

На основі тих самих документів вони зможуть виїхати з Молдови в Україну.

Нещодавно громадянку України та трьох її неповнолітніх дітей, які прямували з Бухареста до Одеси транзитом через Молдову, не впустили в країну, тому що вони не мали закордонних паспортів, а тільки внутрішні документи, які посвідчують особу. Як тоді пояснив глава Прикордонної поліції Росіян Васілой, щоб проїхати транзитом через Молдову, громадяни України повинні оформити необхідні документи в дипломатичних представництвах України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Грудня 2022 18:33
2

Окупанти збільшили обсяги перекидання на фронт особового складу і техніки, – Генштаб
23 Грудня 2022 18:05
9

Україна відкриє посольства в 10 африканських країнах
23 Грудня 2022 16:56
46

Київ до та після масованих ударів по енергоінфраструктурі російськими окупантами (супутникові фото)
23 Грудня 2022 15:40
67

Тероборона Сумщини знищила російську ДРГ, – ОВА
23 Грудня 2022 14:02
39

Дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився – Укренерго
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
усі думки