Між Харковом та Чугуєвом поновили рух електричок

Укрзалізниця відновила рух електропоїздів за маршрутом Чугуїв – Харків – Чугуїв.

Про це повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва.

“Приємна звістка для мешканців Чугуївської громади: відновлено рух електропоїздів за маршрутом Чугуїв – Харків – Чугуїв. Це, безумовно, важливий крок в налагодженні нормального життя, яке було зруйноване російським агресором у лютому цього року”, – написала вона.

Як повідомляла пресслужба Південної залізниці, рух поїздів на деяких маршрутах було призупинено через пошкодження інфраструктури внаслідок бойових дій. Однак 14 вересня відновлено сполучення з деокупованими територіями, а 19-го знову починає курсувати рейковий автобус Харків – Дергачі.