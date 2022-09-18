Суспільство

Між Харковом та Чугуєвом поновили рух електричок

18 Вересня 2022 10:04
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Укрзалізниця відновила рух електропоїздів за маршрутом Чугуїв – Харків – Чугуїв.

Про це повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва.

“Приємна звістка для мешканців Чугуївської громади: відновлено рух електропоїздів за маршрутом Чугуїв – Харків – Чугуїв. Це, безумовно, важливий крок в налагодженні нормального життя, яке було зруйноване російським агресором у лютому цього року”, – написала вона.

Як повідомляла пресслужба Південної залізниці, рух поїздів на деяких маршрутах було призупинено через пошкодження інфраструктури внаслідок бойових дій. Однак 14 вересня відновлено сполучення з деокупованими територіями, а 19-го знову починає курсувати рейковий автобус Харків – Дергачі.


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