Суспільство

Мінус 2 літаки та 4 гелікоптери: Генштаб оновив втрати Росії Українські військові за минулу добу ліквідували 690 російських окупантів, а також “приземлили” 2 ворожі літаки та 4 гелікоптери. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника на 24 січня орієнтовно склали: особового складу – близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,

танків – 3152 (+2) од,

бойових броньованих машин – 6284 (+8) од,

артилерійських систем – 2148 (+2) од,

РСЗВ – 448 (+1) од,

засобів ППО – 220 (+0) од,

літаків – 289 (+2) од,

гелікоптерів – 281 (+4) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3),

крилатих ракет – 749 (+0),

кораблів /катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,

спеціальної техніки – 194 (+1). Поділитися:



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