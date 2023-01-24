Мінус 2 літаки та 4 гелікоптери: Генштаб оновив втрати Росії

Українські військові за минулу добу ліквідували 690 російських окупантів, а також “приземлили” 2 ворожі літаки та 4 гелікоптери.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 24 січня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 122 170 (+690) осіб ліквідовано,
- танків – 3152 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 6284 (+8) од,
- артилерійських систем – 2148 (+2) од,
- РСЗВ – 448 (+1) од,
- засобів ППО – 220 (+0) од,
- літаків – 289 (+2) од,
- гелікоптерів – 281 (+4) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1897 (+3),
- крилатих ракет – 749 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4944 (+8) од,
- спеціальної техніки – 194 (+1).
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