Міноборони вважає некоректним порівнювати їхні ціни на продукти з цінами ГУР

Міністерство оборони України назвало некоректним порівняння закупівель харчів Головного управління розвідки для військових частин із закупівлями для ЗСУ.

Про це йдеться у заяві Міноборони.

Там заявили, що журналісти порівняли звіти про закупівлю саме продуктів для харчування окремої військової частини ГУР МОУ за місцем постійної дислокації у Києві. А для ЗСУ не закуповують окремо продукти, а комплексну послугу з організації харчування за каталогом продуктів, ціни на які вже враховують логістику та доставку у райони ведення бойових дій.

«Послуга з організації харчування, по суті, це формат “їжа ходить за військовослужбовцем”. Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця [на добу] складає від 137,04 грн до 144,06 грн на добу», — зазначають у Міноборони.

Окрім того, міністерство вказує, що розвідники під час виконання бойових завдань, як правило, забезпечуються харчуванням за тим же принципом, як і всі військові ЗСУ — завдяки укладеним Міноборони договорам щодо послуг з організації харчування.

У Міноборони заявили, що ще шукають рішення для забезпечення прозорих закупівель та ефективної організації харчування ЗСУ.

На початку квітня керівництво Міноборони провело зустріч з представниками торговельних мереж «КОЛО», «АТБ-Маркет», «ВАРУС», «АШАН» та «СІЛЬПО», щоб долучити їх. Але представники мереж відповіли, що за чинних вимог, коли треба гарантувати доставку продуктів до частин при їх постійній передислокації, для мережевого бізнесу цей процес занадто ризикований за таких цін на послуги.

«За словами рітейлерів, вони низькі», — зазначило Міноборони.

Міністерство наголосило, що ціна у договорах враховує приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу харчів, їх облік та інші заходи, згідно з заявками командирів військових частин у визначених місцях. А ціни договорів та додатки до них були оприлюднені ще два місяці тому — 28 лютого.

З 24 квітня на Prozorro на вимогу закону почали публікували закупівельні ціни військових частин. Згідно з оприлюдненими даними, військова частина А1225, що є частиною забезпечення ГУР, оприлюднила звіти про закупівлі харчів. Журналісти порівняли їх зі звітами про закупівлі Міноборони та виявили, що ГУР купує деякі продукти вдвічі дешевше.