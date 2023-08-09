Суспільство

Міноборони не підтвердили інформацію про рейд на лівобережжі Херсонщини

9 Серпня 2023 12:10
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війна

Збройні сили України наразі не підтверджують інформацію Інституту вивчення війни про рейд через річку Дніпро та висадку Сил оборони на лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

“Збройні сили і Генеральний штаб не підтверджують цю інформацію станом на зараз.

Ми вкотре просимо всіх довіряти тільки офіційним джерелам”, – сказала Маляр.

Як писав Інститут вивчення війни (ISW), російські військові блогери заявили про висадку українських сил на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері. За словами останніх, наші воїни прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів.


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