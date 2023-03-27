Суспільство

Міноборони Британії опублікувало документальний фільм, як українські військові опановували танки Challenger 2

27 Березня 2023 16:06
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зброя, британія

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало документальний фільм про те, як українські військові навчалися на танках Challenger 2.

27 березня силове відомство Британії повідомило, що ЗСУ завершили навчання на Challenger 2. Воїни вже повертаються додому, а танки, як очікується, будуть використані у майбутньому наступі українських військ.

У півгодинному фільмі розповідається про те, як британські військові навчали своїх українських колег пересуватися на танках Challenger 2 по різних типах покриття – асфальтованих дорогах, ґрунтах, ускладненому рельєфу тощо.

Також там показують та розповідають, як воїни ЗСУ ознайомилювалися зі снарядами до озброєння танка, та відпрацьовували процеси на спеціальних симуляторах.


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