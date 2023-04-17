Суспільство

Міноборони Британії: для розмінування України може знадобитися десятиліття

17 Квітня 2023 10:03
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міни

Британська розвідка звертає увагу на ризики жертв серед цивільного населення через замінування та попереджає про тривалий період, необхідний для розмінування українських територій.

Про це йдеться у огляді міноборони Британії.

Як сказано в огляді, в Україні продовжують надходити щоденні повідомлення про жертви серед цивільного населення, пов’язані з мінами. Найбільш постраждалими регіонами є Херсонська та Харківська області – території, які раніше були окуповані Росією.

Зазначається, що з приходом весни та збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарських робіт, ризик інцидентів з мінами серед цивільного населення зростатиме.

З початку вторгнення РФ до України було зафіксовано понад 750 жертв серед цивільного населення, пов’язаних з мінами. При цьому кожна восьма жертва – дитина.

Ймовірно, для очищення України від мін знадобиться щонайменше десятиліття, оцінює британська розвідка.


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