У Києві чоловік возив на даху авто муляж міни: поліція склала протокол

У Шевченківському районі Києва правоохоронці зупинили автомобіль, на даху якого був закріплений муляж протипіхотної міни “Пелюстка”. Поліція склала на водія адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Про це повідомили в поліції Києва.

До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що вулицями Шевченківського району їздить автомобіль Volkswagen із закріпленим на даху боєприпасом. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та вибухотехніки.

“У процесі перевірки поліцейські встановили, що легковик належить 38-річному киянину, який роздрукував на 3D-принтері муляж протипіхотної міни ПФМ-1, більш відомої під назвою “Пелюстка”, та прикріпив його на даху свого транспортного засобу”, – йдеться в повідомленні.

На порушника склали адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства – ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративні матеріали скеровано до суду.

Довідка. ПФМ-1 (протипіхотна фугасна міна) “Пелюстка” – міна натискної дії радянського виробництва. Є майже точною копією американської міни BLU-43/B Dragontooth. Прийнята на озброєння Радянської армії та залишається на озброєнні ЗС РФ. Заборонена Оттавською конвенцією.