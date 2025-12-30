        Кримінал

        У Києві чоловік возив на даху авто муляж міни: поліція склала протокол

        Галина Шподарева
        30 Грудня 2025 10:10
        Автівка з міною на даху / Фото: Поліція Києва
        У Шевченківському районі Києва правоохоронці зупинили автомобіль, на даху якого був закріплений муляж протипіхотної міни “Пелюстка”. Поліція склала на водія адмінпротокол за дрібне хуліганство.

        Про це повідомили в поліції Києва.  

        До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що вулицями Шевченківського району їздить автомобіль Volkswagen із закріпленим на даху боєприпасом. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та вибухотехніки.

        “У процесі перевірки поліцейські встановили, що легковик належить 38-річному киянину, який роздрукував на 3D-принтері муляж протипіхотної міни ПФМ-1, більш відомої під назвою “Пелюстка”, та прикріпив його на даху свого транспортного засобу”, – йдеться в повідомленні.

        На порушника склали адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства – ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративні матеріали скеровано до суду.

        Довідка. ПФМ-1 (протипіхотна фугасна міна) “Пелюстка” – міна натискної дії радянського виробництва. Є майже точною копією американської міни BLU-43/B Dragontooth. Прийнята на озброєння Радянської армії та залишається на озброєнні ЗС РФ. Заборонена Оттавською конвенцією.

        Міна “Пелюстка” на даху авто / Фото: Поліція Києва

