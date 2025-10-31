На Житомирщині на вибухівці підірвалися два автомобілі: п’ятеро загиблих

Сьогодні, 31 жовтня, у лісах на півночі Житомирської області внаслідок наїзду автомобілів на вибухові пристрої загинули пʼятеро людей, ще троє – зазнали травм. В обох випадках місцеві жителі заїхали на заміновані території, самовільно змінивши визначені маршрути.

Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

У першому випадку поліцейські встановили, що місцеві жителі на автомобілі УАЗ рухались уздовж державного кордону для запланованої вирубки лісу.

“Вони змінили маршрут та заїхали за попереджувальні позначення на місцевості. Автомобіль натрапив на вибуховий пристрій, унаслідок чого стався вибух”, – розповіли в поліції.

У результаті загинули п’ятеро чоловіків, місцеві жителі, віком від 19 до 65 років. Ще двоє чоловіків, 25 і 40 років, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні.

Місце підриву авто на Житомирщині / Фото: ГУНП в Житомирській області

Цього ж дня надійшло повідомлення про ще один вибух у лісі. За попередніми даними, 55-річний та 32-річний жителі Коростенського району, під час перевезення деревини на автомобілі ЗІЛ, наїхали на міну. Унаслідок вибуху молодший із чоловіків дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

“Відвідування лісових масивів у прикордонній зоні Житомирщини, зокрема на відстані до 30 км від кордону, залишається забороненим”, – нагадали правоохоронці.