МАГАТЕ занепокоєне рівнем води на ЗАЕС

Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) потрібен ширший доступ до території Запорізької атомної електростанції для перевірки “суттєвої розбіжності” у даних про рівень води на підірваній Каховській дамбі, яка використовується для охолодження реакторів станції.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляється на сайті агентства.

Згідно з даними, отриманими експертами МАГАТЕ на майданчику ЗАЕС, 11 червня рівень води на Запорізькій ТЕС (ЗТЕС) оцінювався в 11,27 метра порівняно з майже 17 метрами до руйнування греблі.

Висота продовжує падати в інших місцях величезного водосховища, що може призвести до різниці приблизно 2 метри порівняно з рівнем, про який повідомляє ЗТЕЦ.

Так, висота рівня води є ключовим параметром для тривалої роботи водяних насосів, йдеться у заяві.

“Можливо, ця розбіжність у виміряних рівнях викликана ізольованою водоймою, відокремленою від більшого водосховища. Але ми зможемо дізнатися про це тільки тоді, коли отримаємо доступ до ТЕС”, – наголошує Гроссі.

У МАГАТЕ також повідомили, що за поточної висоти водосховища ЗТЕС водяні насоси продовжують працювати. Проте зараз вони не експлуатуються постійно, оскільки і канал ЗТЕС, і великий ставок-охолоджувач біля ЗАЕС заповнені та мають достатні запаси води для потреб охолодження протягом кількох місяців.

“Теплова електростанція відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки атомної електростанції, яка стоїть за кілька кілометрів від нас. Я повністю розраховую, що найближчим часом наші фахівці зможуть виїхати туди для самостійної оцінки ситуації”, – додав він.