Суспільство

Лубінець про заяву омбудсменки РФ щодо вивезення 700 тисяч українських дітей: прямий доказ для МКС

31 Липня 2023 19:26
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окупація, діти

Омбудсмен Дмитро Лубінець прокоментував заяву уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової щодо вивезення з України понад 700 тисяч українських дітей. Він вважає, що це є прямим доказом для Міжнародного кримінального суду.

Про це уповноважений з прав людини написав у Telegram.

“Під виглядом “добрих справ”, евакуації чи відпочинку Росія вивозить українських дітей на територію російської федерації чи тимчасово окупованого Криму”, — сказав Лубінець.

Він зазначив, що росіяни депортують вихованців інституційних закладів, сиріт, а також тих, у кого є родичі в Україні. Уповноважений додав, що у доповіді Львової-Бєлової подається кількість дітей вивезених і влаштованих у прийомні російські сім’ї з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей. Він наголосив, що такі дії є злочином.

“Заявляю, що така політика стосовно українських дітей є складовою геноциду нашої нації, порушує міжнародне гуманітарне право. [..] Це кричуще порушення прав дітей, які стають заручниками російської федерації”, — наголосив Лубінець.

Він закликав міжнародну спільноту звернути увагу на злочини Росії щодо українських дітей та сприяти їхньому поверненню всіх дітей на територію України. Окрім того, омбудсмен звернувся до спеціальної представниці генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів Вірджинії Гамби із проханням отримати від РФ списки депортованих українських дітей і передати Україні.

Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова у своїй доповіді заявила, що з лютого 2022 року РФ “прийняла близько 4,8 мільйона жителів України”, з яких нібито понад 700 тисяч — діти. Більшість неповнолітніх буцімто прибули разом із батьками чи іншими родичами.


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