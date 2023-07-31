Кримінал

У Росії заявили, що вивезли з України понад 700 тисяч дітей

31 Липня 2023 15:15
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діти, окупація

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, ордер на арешт якої видав міжнародний кримінальний суд у Гаазі, відзвітувала, що з початку вторгнення в Україну окупанти вивезли до Росії понад 700 тисяч українських дітей.

Про це повідомляє “Радіо Свобода“.

У своїй доповіді російська омбудсманка заявляє, що більшість українських дітей вивезли до Росії з батьками чи іншими родичами.

Згідно з документом, на територію Росії також депортували близько 1,5 тис. вихованців установ для дітей-сиріт або батьків, які залишилися без піклування: 288 дітей з так званої “ДНР” були віддані в Росії в прийомні сім’ї.

Діти з так званої “ЛНР”, як стверджується, повернулися до своїх установ, проте пізніше 92 дитини також були віддані до російських родин.

З квітня по жовтень 2022 року в російські сім’ї окупанти віддали 380 українських дітей з Донбасу, які, як мовиться в документі, залишилися без піклування батьків.


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