Суспільство

Кисню лишилося на 40 годин: біля «Титаніка» вже кілька днів шукають субмарину з туристами

20 Червня 2023 21:48
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туризм

Берегова охорона США заявила, що на підводному човні, що зник в районі затоплення «Титаніка» в Атлантичному океані, повітря, придатного для дихання, залишилося приблизно на 40 годин.

Про це повідомляє BBC.

У Береговій охороні додали, що дистанційно керований дрон із камерою на борту почав пошук зниклого підводного човна в районі останнього відомого його місця занурення у воду.

«Ми зробимо все, що в наших силах, щоб врятувати (людей)», — заявив капітан Берегової охорони США Джеймі Фредерік.

У відомстві назвали операцію з порятунку «унікальною, але дуже складною».

«Це 1500 км на схід від Кейп-Кода та 640 км на південь від Сент-Джонса. Логістично кажучи, це вимагає часу та координації, і ми маємо справу з пошуком на поверхні та під водою», – пояснив Фредерік.

Зазначається, що сьогодні до операції приєднаються кораблі канадської Берегової охорони, а також інші судна ВМС США. До пошуків також долучаються приватні судна.


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