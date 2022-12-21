Суспільство

Координаційний офіс ООН запрацював у Харкові

21 Грудня 2022 18:17
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У Харкові відкрили координаційний офіс Організації Об’єднаних Націй. В ньому координуватимуть надання гуманітарної допомоги області.

До повномасштабної війни такі офіси були лише у Києві та на Донеччині, розповів журналістам представник Управління ООН з гуманітарних справ Едмор Тондхлана.

“Перед тим, як надавати фінансову допомогу, ми проводимо оцінку за різними критеріями. Наприклад, якщо в районі, де проживають ці люди, не працює ринок, немає крамниць, які працюють, нема де витрачати ці гроші, то зазвичай вони отримують допомогу якимись продовольчими та непродовольчими товарами”, — пояснив Тондхлана.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що безпосередня присутність представників ООН у місті допоможе із координацією.

“Велика кількість допомоги вже надана, однак завдань у нас ще більше”, — сказав він.

Нині представництво ООН у Харкові надає допомогу понад 160 волонтерським організаціям у сферах медицини, освіти, відновлення житла.

“Офіс відкритий для будь-кого і ми вислухаємо його потреби. Якщо потрібно, ми перенаправимо до необхідної організації”, — говорить Тондхлана.

“Ми намагаємося закрити ті прогалини, які не можуть повністю закрити український уряд. Працюємо у таких напрямках, як освіта, охорона здоров’я, ремонт житла, місця для ВПО, опікуємося дітьми та їхніми правами”, — розповіла керівниця координаційного офісу ООН у Харкові Мака Хазалія.


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