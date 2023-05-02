Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану

Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки і оборони підтримав внесені президентом законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Йдеться про продовження їх дії ще на 90 днів.

“Комітет з питань оборони підтримав постанови №9259 та №9260 продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації”, – повыдомив нардеп Ярослав Железняк.

За відповідне рішення віддали по 18 голосів відповідно.

“Дія буде продовжена з 19 травня 2023 року і дуже ймовірно знову на 90 днів, тобто до середини серпня 2023. Розгляд у Раді дуже скоро”, – додав Железняк.