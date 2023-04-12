Суспільство

Комісія Мінкульту показала наслідки користування Лаврою представниками УПЦ МП

12 Квітня 2023 15:10
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Комісії Мінкульту вдалось отримати доступ до корпусу № 112 Національного заповідника “Києво-Печерської лаври”. Зафіксувала виявлені в ньому руйнування.

Як зазначив міністра культури Олександр Ткаченко, комісія виявила руйнування в “Книжковому складу” Лаври, який було збудовано у 2 половині 19 століття. Корпус є є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

“Понад 100 років корпус № 112 був невід’ємним елементом просторової композиції Києво-Печерської лаври, зразком громадсько-суспільної архітектури в стилі класицизму, проєкт якої виконаний відомим архітектором Спарро Павлом Івановичем. УПЦ МП ж знадобилося всього кілька десятків, аби перетворити приміщення на те, що ви бачите на фото”, – пише Ткаченко.

Комісія зафіксувала аварійний стан приміщення, який непридатний для експлуатації й має явні ознаки руйнування. За результатами обстеження було зафіксовано про злочин за ст. 298 ККУ “Незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини”.

“Приміщення “Книжкового складу” опечатано представниками Заповідника. Слідчі проводять всі необхідні процесуальні дії від огляду приміщення до показів свідків”, – додає міністр.


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