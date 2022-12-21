Кліматичні активісти зрізали верхівку ялинки біля Бранденбурзьких воріт у Берліні

Двоє представників «Останнього покоління» зрізали верхні два метри ялини перед Бранденбурзькими воротами у Берліні. “У Німеччині ми бачимо лише вершину основної катастрофи”, – йдеться в повідомленні. На місці працює поліція, передає Die Welt.

Два члени групи використовували підйомну платформу та ручну пилку, щоб відпиляти двометрову верхівку з 15-метрової ялини. Вони також вивісили плакат із підписом: “Це лише верхівка різдвяної ялинки”.

В “Останньому поколінні” заявили, що таким чином активісти хотіли наголосити, що поки Німеччина бачить лише “верхівку” кліматичної катастрофи, яка спостерігається у всьому світі. Вони закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца докладати зусиль для боротьби з глобальним потеплінням.