Суспільство

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 41 тисячу

14 Лютого 2023 20:20
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землетрус

Число загиблих у результаті руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії 6 лютого перевищило 41 тисячу осіб.

У вівторок ввечері президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що число жертв стихійного лиха на півдні країни сягнуло 35 418 осіб, передає агентство Anadolu.

Наразі у лікарнях перебувають 13 208 поранених унаслідок землетрусів.

Пошуково-рятувальні роботи в зоні землетрусу буде продовжено доти, доки під завалами залишатимуться люди, пообіцяв Ердоган.

Понад 5 814 людей загинули в Сирії, згідно з підрахунками агентства Reuters, зробленими на основі повідомлень сирійських державних ЗМІ та агенції ООН.

Майже дев’ять мільйонів людей у ​​Сирії постраждали від землетрусу, повідомила ООН.


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