Із заяви голови Єврокомісії прибрали фрагмент про загибель 100 тисяч українських військових

Зі звернення президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн прибрали фрагмент про те, що Україна нібито втратила у війні проти Росії 100 тисяч військових та 20 тисяч цивільних громадян.

У своєму зверненні президентка Єврокомісії з посиланням на неназвані джерела повідомила, що нібито в Україні “загинуло понад 20 000 мирних жителів і понад 100 000 українських військових”.

При цьому пізніше її заяву було відредаговано та опубліковано без даних про втрати України – як серед цивільних, так і серед військових. Проте Єврокомісія не надала жодних пояснень такого кроку.

Додамо, що речник президента України Сергій Никифоров у коментарі “Суспільному” зазначив, що інформація про втрати “чутлива”, тому її може озвучувати лише головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони або сам президент.