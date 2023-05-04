Суспільство

“Гвардія наступу”: Укрпошта оголосила про випуск нової марки

4 Травня 2023 09:35
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укрпошта

Укрпошта випустить 9 травня нову марку “Гвардія наступу”. Сьогодні відкрили передзамовлення.

Про це інформує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

“Друзі, як вчора сказав президент, Москву і Путіна ми не атакували. Але як там красиво палало і над Кремлем, і в їх соцмережах. Тому попри те, що марка з палаючим Кремлем ще попереду, ми робимо все, щоб підтримати цей “вогник позитиву”, – написав гендиректор і анонсував випуск нової марки.

9 травня Укрпошта випустить “Гвардію наступу”.

Сьогодні відкрили передзамовлення.

Поштовий набір “Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу” коштує 105 гривень.

У нього входить блок марок, конверт і три картки “Державна прикордонна служба України”, “Національна поліція” та “Національна гвардія України”.

У цю серію увійдуть також марки присвячені Службі безпеки України та Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, але їх випустять згодом.

Донати зібрані під час оформлення передзамовлення 4-9 травня Укрпошта направить на допомогу спецпідрозділам Гвардії наступу.

“Ні на що не натякаємо, просто марки випускаємо або, використовуючи спортивну термінологію: замість “бессмертного полка” грає Гвардія Наступу”, – наголосив Смілянський.

Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін.


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