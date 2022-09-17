Суспільство

H&M йде з Білорусі

17 Вересня 2022 13:39
22

Бренд H&M залишає білоруський ринок. Проте магазини планують відкрити для розпродажу.

Про це повідомляє Onliner.

Прес-служба H&M підтвердила, що магазини відкриються 19 вересня, але не надовго, оскільки компанія вирішила згорнути бізнес у Білорусі.

“Ми тимчасово знову відкриємо наші три магазини для продажу товарів, що залишилися, і триматимемо їх відкритими протягом обмеженого періоду часу”, – сказали в компанії.

Зазначається, що мережа H&M прийшла до Білорусі три роки тому. Першу крамницю шведського мас-маркету відкривали з натовпом народу. Однак після російського вторгнення в Україну бренд вирішив призупинити роботу, а зараз взагалі заявив про свій відхід.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
Александр КИРШ

Ярославна в 30-м колене умерла — да здравствует Ярославич в 31-м!
усі думки
ТОП-новини
17 Вересня 2022 12:55
73

Окупаційні війська обстріляли Слов’янську ТЕС
17 Вересня 2022 15:01
11

Україна отримала черговий транш від Світового банку у розмірі $1,5 млрд
17 Вересня 2022 14:51
34

В результаті обстрілу Чугуєва загинула 11-річна дівчинка
17 Вересня 2022 14:37
37

“40 хвилин били струмом”: житель Куп’янська розповів СБУ про тортури, які до нього застосували росіяни
17 Вересня 2022 13:04
85

Німеччина схвалила продаж Україні артустановок RCH-155
Останні новини
усі новини