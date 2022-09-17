H&M йде з Білорусі

Бренд H&M залишає білоруський ринок. Проте магазини планують відкрити для розпродажу.

Про це повідомляє Onliner.

Прес-служба H&M підтвердила, що магазини відкриються 19 вересня, але не надовго, оскільки компанія вирішила згорнути бізнес у Білорусі.

“Ми тимчасово знову відкриємо наші три магазини для продажу товарів, що залишилися, і триматимемо їх відкритими протягом обмеженого періоду часу”, – сказали в компанії.

Зазначається, що мережа H&M прийшла до Білорусі три роки тому. Першу крамницю шведського мас-маркету відкривали з натовпом народу. Однак після російського вторгнення в Україну бренд вирішив призупинити роботу, а зараз взагалі заявив про свій відхід.