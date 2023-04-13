Генштаб: “Імпортозаміщення” російського ВПК – на рівні пропагандистської уяви Кремля

Імпортозаміщення у військово-оборонному комплексі Російської Федерації “залишається на рівні пропагандистської уяви Кремля”, заявив на брифінгу представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗСУ Андрій Рудик.

За словами старшого лейтенанта, особливо це виявляється у виробництві та модернізації безпілотних літальних апаратів: іранського дрона-камікадзе Shahed-136 та російського ZALA 421-16E.

“Наші дослідження показали, що останні зразки Shahed-136 та ZALA 421-16E мають ряд модифікацій, які засвідчують конструктивну деградацію та суттєві проблеми російського ВПК в галузі виробництва та обслуговування БПЛА”, – повідомив Рудик.

Він додав, що Росія може самостійно виготовляти прості компоненти дронів на кшталт транзисторів та резонаторів, проте з цим в окупантів також нібито є проблеми.

“Наприклад, під час вивчення більш пізніх зразків Shahed 136 були виявленні російські реле 30-річної давнини”, – пояснив Рудик.