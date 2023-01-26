Суспільство

Генпрокурор Костін призначив нових заступників

26 Січня 2023 13:27
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прокуратура

Генеральний прокурор Андрій Костін призначив нових заступників генпрокурора після звільнення з посади Олексія Симоненка.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

На посаду першого заступника призначено Олексія Хоменка, який обіймав посаду заступника генпрокурора з вересня 2022 року. ОГП повідомляє, що до цього він працював керівником Київської обласної прокуратури. Одним із головних завдань першого заступника є нагляд за дотриманням законів органами безпеки.

Заступником Генпрокурора призначено Антона Войтенка, який до цього він очолював Львівську обласну прокуратуру. Він куруватиме напрям нагляду за дотриманням законів органами Державного бюро розслідувань. Також за ним буде закріплена спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері, як повідомляє ОГП.

На посаду ще одного заступника призначено Вікторію Літвінову, яка до призначення працювала заступником керівника спеціалізованої екологічної прокуратури ОГП. Вона і надалі опікуватиметься роботою спеціалізованої екологічної прокуратури, а також напрямами протидії порушенням прав людини у правоохоронній і пенітенціарній сферах та захисту інтересів дітей.

Костін вважає, що всі новопризначені заступники позитивно себе зарекомендували.


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