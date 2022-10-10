Суспільство

Харківська підземка відновить роботу 11 жовтня

10 Жовтня 2022 21:49
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метро, транспорт

11 жовтня харківський метрополітен, який призупинив роботу внаслідок ударів РФ по місту, знову перевозитиме пасажирів.

Підземка працюватиме за графіком з 06:30, повідомили у Харківській міській раді.


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