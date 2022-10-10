Харківська підземка відновить роботу 11 жовтня

11 жовтня харківський метрополітен, який призупинив роботу внаслідок ударів РФ по місту, знову перевозитиме пасажирів.
Підземка працюватиме за графіком з 06:30, повідомили у Харківській міській раді.
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11 жовтня харківський метрополітен, який призупинив роботу внаслідок ударів РФ по місту, знову перевозитиме пасажирів.
Підземка працюватиме за графіком з 06:30, повідомили у Харківській міській раді.
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