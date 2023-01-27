“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.
Новий графік діятиме з 30 січня до 5 лютого 2023 року, повідомила речниця Харківобленерго Марина Шевченко.
У графіку погодинних відключень світла — 12 черг, їх розклад оновили.
- 1 черга 11:00 — 14:00;
- 2 черга 12:00 — 15:00;
- 3 черга 13:00 — 16:00;
- 4 черга 14:00 — 17:00;
- 5 черга 15:00 — 18:00;
- 6 черга 17:00 — 20:00;
- 7 черга 18:00 — 21:00;
- 8 черга 19:00 — 22:00;
- 9 черга 07:00 — 10:00;
- 10 черга 08:00 — 11:00;
- 11 черга 09:00 — 12:00;
- 12 черга 10:00 — 13:00;
Графік відключень світла у Харкові та області можна завантажити за посиланням.
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