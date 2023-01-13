Суспільство

“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень на наступний тиждень

13 Січня 2023 12:12
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електроенергія

“Харківобленерго” оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.

Новий графік діятиме з 16 до 22 січня 2023 року, повідомила речниця Харківобленерго Марина Шевченко.

У графіку погодинних відключень світла — 12 черг, їх розклад оновили.

  • 1 черга 09:00 — 12:00;
  • 2 черга 10:00 — 13:00;
  • 3 черга 11:00 — 14:00;
  • 4 черга 12:00 — 15:00;
  • 5 черга 13:00 — 16:00;
  • 6 черга 14:00 — 17:00;
  • 7 черга 15:00 — 18:00;
  • 8 черга 17:00 — 20:00;
  • 9 черга 18:00 — 21:00;
  • 10 черга 19:00 — 22:00;
  • 11 черга 07:00 — 10:00;
  • 12 черга 08:00 — 11:00.

Графік відключень світла у Харкові та області можна завантажити за посиланням.


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