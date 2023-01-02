Суспільство

Гайляйтер Севастополя вивіз сім’ю та майно на Кіпр – ЦНС

2 Січня 2023 15:25
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крим

Так званий “губернатор” Севастополя Михайло Развожаєв вивіз усе своє майно, включаючи собак і кішок на Кіпр.

Про це повідомляє “Центр національного спротиву“.

Також гауляйтер вивіз за кордон своїх дітей.

“Схоже, що московські посіпаки не дуже впевнені в безпеці своїх родин та у власному майбутньому, попри свої ж заяви, які вони роблять на камеру”, – заначають у ЦНС.

Загалом, за даними розвідки, вся поведінка окупантів не вказує на те, що вони вірять у те, що “Росія тут навсєгда”.

Так, на тимчасово окупованій території зійснюється мародерство підприємств та житлових помешкань, а родичів окупантів вивозять подалі, повідомляє ЦНС.


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