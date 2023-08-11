Суспільство

Евакуація з Куп’янського району: за перші 2 дні вдалося вивезти 33 людини

11 Серпня 2023 12:21
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евакуація

За перші два дні евакуації з Куп’янського району Харківської області вивезли 33 людини. Десятьом із них на їхнє прохання надали тимчасове житло.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Куп’янською військовою адміністрацією було оголошено евакуацію цивільного населення з тих населених пунктів, які вже фактично перебувають на лінії фронту… З тих населених пунктів за 2 дні було евакуйовано 33 людини. Крім того, ми оголошуємо примусову евакуацію дітей із Куп’янського напрямку. І саме з міста Куп’янськ ми наразі розглядаємо примусову евакуацію”, – сказав він.

За його даними, там наразі проживають 523 дитини.

Синєгубов зазначив, що всім, хто цього потребує, можуть надати житло в Харкові або в інших областях України. Зокрема, з 33 евакуйованих 10 людей отримали тимчасове помешкання.


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