Суспільство

Енергетики відновили електроспоживання 800 тисяч споживачів Харкова та області

16 Листопада 2022 09:19
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війна, електроенергія

Енергетики відновили електроспоживання 800 тисяч споживачів Харкова та Харківської області, які були позбавлені світла внаслідок ракетної атаки РФ 15 листопада.

Про це вранці 16 листопада повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, російські окупанти випустили по Харкову та Чугуївському району шість ракет С-300. Ніхто не постраждав.

“Внаслідок пошкоджень інфраструктури без електропостачання залишалися близько 900 тисяч споживачів у Харкові та області. Станом на ранок електропостачання відновлено для більше ніж 800 тисяч споживачів. Поки без електропостачання залишаються частина мешканців Ізюмського та Богодухівського районів, а також близько 3,5 тисяч абонентів Харкова”, — повідомив Синєгубов.

За його словами, роботи тривають. Скільки часу знадобиться для відновлення електроенергії для усіх споживачів, не зазначається.


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