Електронна черга на кордоні запрацює у жовтні

Система “Електронна черга перетину кордону” дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час.

Її вже представили перевізникам, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Зареєструватись в електронній черзі можна буде через спеціальний сайт. Наразі він в розробці та в тестовому режимі запрацює вже наступного місяця.

“На сьогодні в живій черзі на узбіччі доріг, що ведуть до прикордонних пунктів пропуску, водії чекають по тижню і більше. Кожен день такого простою однієї автівки для перевізника виливається у збитки до 400 євро”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система електронної черги для вантажівок буде інтегрована з базами даних митниці та Прикордонної служби.

“Електронна черга перетину кордону” буде абсолютно безплатною, людське втручання в систему виключено повністю.

При цьому де і як очікувати проїзду через кордон, перевізник обиратиме самостійно.

Спочатку систему впровадять лише на одному пункті пропуску. Після випробувань та вдосконалення вона буде масштабована.

У жовтні запрацює сайт “Електронна черга перетину кордону”. Згодом розробники створять спеціальний додаток, функціонал якого буде постійно розширюватись.