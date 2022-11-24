Джонсон став почесним громадянином Києва

Київрада ухвалила рішення про присвоєння колишньому главі уряду Великої Британії Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Борис неодноразово відвідував українську столицю – і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Великобританія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні”, – написав він у телеграмі.

Кличко додав, що знову чекає Джонсона в Києві, щоб вручити йому цю почесну нагороду.

Від початку повномасштабної російської агресії Борис Джонсон тричі приїжджав до Києва.

24 серпня його ім’я вигравірували на столичній Алеї сміливості.