Суспільство

Джонсон став почесним громадянином Києва

24 Листопада 2022 16:14
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Джонсон

Київрада ухвалила рішення про присвоєння колишньому главі уряду Великої Британії Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Борис неодноразово відвідував українську столицю – і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Великобританія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні”, – написав він у телеграмі.

Кличко додав, що знову чекає Джонсона в Києві, щоб вручити йому цю почесну нагороду.

Від початку повномасштабної російської агресії Борис Джонсон тричі приїжджав до Києва.

24 серпня його ім’я вигравірували на столичній Алеї сміливості.


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