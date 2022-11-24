Суспільство

ДСНС показала, як виглядають “пункти незламності”, що запрацювали на Харківщині

24 Листопада 2022 15:38
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Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила про початок роботи перших 10 “пунктів незламності” на території Харківщини. Крім них, на території області працюють ще 59 стаціонарних пунктів на базі пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС.

Про це вдень 24 листопада повідомила пресслужба обласного управління ДСНС.

Зараз у Харкові працюють три таких намети, повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. Вони розташовані за адресами:

  • Зубенко, 4
  • Широнінців, 68
  • Наталії Ужвій, 70

“Наразі у пунктах можна не лише погрітися та знайти прихисток. У наметах є інтернет та можливість зарядити гаджети. Також тут можна поїсти та отримати першу медичну допомогу, ознайомитись із картами найближчих укриттів та пунктів обігріву, АЗС та банківських відділень”, — йдеться у повідомленні.


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