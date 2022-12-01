Суспільство

До України приїхав британський телеведучий Бер Гріллз

1 Грудня 2022 10:47
28
укрзалізниця

Британський мандрівник, телеведучий та письменник Бер Гріллз найбільш відомий завдяки телепрограмі “Вижити будь-якою ціною”.

Про ще одного зіркового гостя, який скористався послугами “Укрзалізниці”, повідомили у пресслужбі компанії.

“Звісно, його не здивуєш кількома годинами без світла і душу, але до його колекції сюжетів про потворних істот українцям точно є кого додати”, – зазначили в “Укрзалізниці. 

Працівники висловили сподівання, що його документальні кадри розкриють світові ще більше правди про події в Україні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Грудня 2022 12:16
64

Що зміниться для українців з 1 грудня
1 Грудня 2022 11:10
23

Франція почала роботи зі створення спецтрибуналу  для злочинців РФ
1 Грудня 2022 09:31
58

Удари РФ по українській інфраструктурі не принесли стратегічного ефекту, — британська розвідка
1 Грудня 2022 09:24
41

Втрати Росії у війні проти України перевищили 89 тисяч людей
1 Грудня 2022 07:49
74

В Олешках зменшилася кількість російських військових та їхньої техніки, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Россия альтернативная: меньше Ватикана, но с большой буквы
Віталій ПОРТНИКОВ

Соглашайтесь на Гаагу
Юрій БУТУСОВ

Втрати у війні
Александр КИРШ

Хегер вам, или У кого шарфик, а у кого — Терехов
Александр КИРШ

Возмездие: если за Киев — по москве, почему за Харьков — лишь по курску?
Юрій БУТУСОВ

Стратегія Путіна
усі думки