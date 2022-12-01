До України приїхав британський телеведучий Бер Гріллз

Британський мандрівник, телеведучий та письменник Бер Гріллз найбільш відомий завдяки телепрограмі “Вижити будь-якою ціною”.

Про ще одного зіркового гостя, який скористався послугами “Укрзалізниці”, повідомили у пресслужбі компанії.

“Звісно, його не здивуєш кількома годинами без світла і душу, але до його колекції сюжетів про потворних істот українцям точно є кого додати”, – зазначили в “Укрзалізниці.

Працівники висловили сподівання, що його документальні кадри розкриють світові ще більше правди про події в Україні.