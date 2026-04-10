На залізниці у Києві загинув чоловік

Сьогодні, 10 квітня, У Святошинському районі Києва рятувальники дістали тіло чоловіка з-під приміського потяга. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Про це повідомили в ДСНС Києва.
Повідомлення про падіння людини на колії у Святошинському районі Києва надійшло до рятувальників о 6:49.
Прибувши на місце, приблизно за 600 метрів від платформи під одним із вагонів приміського потяга, рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя.
Рятувальники деблокували загиблого та передали його медикам.
Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.