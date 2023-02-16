Суспільство

До Києва приїхав актор серіалу «Гра престолів» Джек Глісон

16 Лютого 2023 16:07
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кіно

До Києва приїхав ірландський актор Джек Глісон, відомий за роллю короля Джоффрі Баратеон із серіалу “Гра престолів”.

Як повідомляє Укрінформ, під час зустрічі актора з журналістами в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу, але він, попри небезпеку, не припинив спілкування зі ЗМІ.

“Якщо всім нормально, то ми можемо продовжити”, – сказав Глісон.

Пізніше актор поділився, що якби присутні почали панікувати, він обов’язково побіг би в укриття. “Я подивився на всіх під час тривоги. Усі були дуже спокійні. Мене це теж заспокоїло і я вирішив продовжувати. Звісно, якби всі почали бігати і кричати, то я б теж так зробив”, – зазначив він.

Актор розповів, що разом із друзями пригнав до України машину для військовослужбовців української армії. За словами Глісона, раніше його друзі вже передали Україні майже 230 машин, 25 з яких вони пригнали особисто. “Я дуже радий, що мої друзі займаються такою справою і що я зміг взяти в цьому участь”, – наголосив він.

Актор планує провести в Україні кілька днів. Упродовж цього часу він проведе майстер-класи і воркшопи з акторської майстерності, зустрінеться з українськими військовослужбовцями, візьме участь в благодійних зборах коштів та аукціонах для підтримки Збройних сил України.


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