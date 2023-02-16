До Києва приїхав актор серіалу «Гра престолів» Джек Глісон

До Києва приїхав ірландський актор Джек Глісон, відомий за роллю короля Джоффрі Баратеон із серіалу “Гра престолів”.

Як повідомляє Укрінформ, під час зустрічі актора з журналістами в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу, але він, попри небезпеку, не припинив спілкування зі ЗМІ.

“Якщо всім нормально, то ми можемо продовжити”, – сказав Глісон.

Пізніше актор поділився, що якби присутні почали панікувати, він обов’язково побіг би в укриття. “Я подивився на всіх під час тривоги. Усі були дуже спокійні. Мене це теж заспокоїло і я вирішив продовжувати. Звісно, якби всі почали бігати і кричати, то я б теж так зробив”, – зазначив він.

Актор розповів, що разом із друзями пригнав до України машину для військовослужбовців української армії. За словами Глісона, раніше його друзі вже передали Україні майже 230 машин, 25 з яких вони пригнали особисто. “Я дуже радий, що мої друзі займаються такою справою і що я зміг взяти в цьому участь”, – наголосив він.

Актор планує провести в Україні кілька днів. Упродовж цього часу він проведе майстер-класи і воркшопи з акторської майстерності, зустрінеться з українськими військовослужбовцями, візьме участь в благодійних зборах коштів та аукціонах для підтримки Збройних сил України.