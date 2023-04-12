Суспільство

До Харкова повертається MusicFest

12 Квітня 2023 20:39
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музика

Музичний фестиваль KharkivMusicFest, який відбудеться з 13 квітня по 30 червня у Харкові, відкриє українська скрипалька-віртуозка Богдана Півненко.

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

У четвер, 13 квітня, у Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. М. Лисенка/Схід Опера о 17:00 відбудеться відкриття KharkivMusicFest.

“Особливість цьогорічної програми – переважно українські імена як музикантів, так і композиторів, чиї твори звучатимуть. Головною подією відкриття фестивалю стане виступ Богдани Півненко на сцені Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. Лисенка/Схід Опера. Її називають “українським Паганіні в спідниці”, вона – одна з найвідоміших скрипальок України”, – пише пресслужба.

Виступ Півненко відбуватиметься у супроводі Фестивального оркестру KharkivMusicFest, до якого входять музиканти ХНАТОБ ім. М. Лисенка, Харківської обласної філармонії, Харківського молодіжного академічного симфонічного оркестру та Харківського університету мистецтв ім. І. Котляревського.

Диригуватиме заслужений діяч мистецтв Юрій Яковенко.

Програма концерту об’єднала “Пори року” сучасних українських композиторів Золтана Алмаші та Олександра Гоноболіна та оригінальний цикл концертів Антоніо Вівальді, а також “Пори року в Буенос-Айресі” Астора П’яццоли.

Буде презентовано експериментальний танцювальний проєкт, втілений разом з німецькою хореографкою Сашою Вальц, у якому візьмуть участь українські танцівники.

“Однією з візитівок фестивалю є розписані піаніно проєкту Art Piano, який є частиною програми для широкої аудиторії. Цього року інструментів буде 6, всі вони будуть розташовані на безпечних локаціях міста – метро, ТЦ Французький бульвар”, – додають в МКІП.

20 квітня та 5 травня в залах Харківського університету мистецтв відбудуться камерні концерти “Музика спротиву і надії”. Зокрема, у скрипковому виконанні пролунають твори молодих композиторів Харкова, написані у 2022 році.

У червні відбудеться концерт-імпровізація з поєднанням українського та грецького фольклору з музичним інструментом бузукі та концерт Inside the war, де виконають твори лауреатів щорічного Міжнародного конкурсу молодих композиторів імені Лятошинського.

Крім того, у червні запланований сольний концерт норвезького піаніста-соліста й композитора Акселя Колстеда, який написав понад 40 творів.

Під час фестивалю відбудеться серія бесід для аудиторії KharkivMusicFest Talks, де спікерами виступлять музичні діячі України, США та Європи. Зокрема на захід запросили композитора Олександра Щетинського, джазового виконавця Леоніда Чижика, американського композитора Річард Камерона Вульфа.


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