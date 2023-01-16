Суспільство

До Бахмута відправили майже сотню дронів і десятки Starlink, – Федоров

16 Січня 2023 16:12
30
війна, мінцифра

До Бахмута Донецької області відправили 83 дрони та десятки терміналів Starlink.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Відправили в Бахмут 83 дрони. Mavic, Matrice, Autel від Армії дронів будуть очима та помічниками українських військових. А ще передали десятки Starlink”, – повідомив міністр.

Федоров наголосив, що супутниковий зв’язок як ніколи важливий на цій ділянці фронту. Він також закликав долучатися до збору на Армію дронів через платформу United24.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Січня 2023 15:01
36

Зеленський провів чергове засідання Ставки
16 Січня 2023 15:57
41

СБУ ідентифікувала російських військових, які причетні до ракетного удару по Дніпру
16 Січня 2023 14:19
67

ГУР: Путін готується до тривалої війни на виснаження
16 Січня 2023 13:19
34

Кількість загиблих в Дніпрі зросла до 40
16 Січня 2023 12:56
18

Україна очікує на €3 млрд від ЄС вже цього тижня
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
Александр КИРШ

Аналитические провалы США не меньше провалов мордора
Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
усі думки