До Бахмута відправили майже сотню дронів і десятки Starlink, – Федоров

До Бахмута Донецької області відправили 83 дрони та десятки терміналів Starlink.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Відправили в Бахмут 83 дрони. Mavic, Matrice, Autel від Армії дронів будуть очима та помічниками українських військових. А ще передали десятки Starlink”, – повідомив міністр.

Федоров наголосив, що супутниковий зв’язок як ніколи важливий на цій ділянці фронту. Він також закликав долучатися до збору на Армію дронів через платформу United24.