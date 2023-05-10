Суспільство

До Бахмута стягнули всіх бойовиків Вагнера, але ЗСУ не втратили жодної позиції, – Маляр

10 Травня 2023 20:06
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війна, бахмут

До Бахмута стягнули терористів групи Вагнера з усіх напрямків фронту, але Збройні Сили України не втратили жодної позиції за добу. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на Донбасі росіяни наступають на п’яти напрямках одночасно — під Бахмутом, Авдіївкою, Мар’їнкою, Кремінною та Вугледаром, бої тривають.

Вона зазначила, що найбільші зусилля противника зосереджені в районі Бахмута, куди стягнули терористів Вагнера з інших напрямків, де вони виконували бойові завдання.

Маляр заявила, що Сили оборони утримують Бахмут та околиці міста — жодної позиції у місті за добу не втрачено.


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