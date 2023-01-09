Суспільство

Дівчинку, яку було поранено під час обстрілу ринку в Шевченковому, оперуватимуть

9 Січня 2023 13:56
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війна

Дівчинку, яка отримала поранення під час ракетного удару по Шевченковому, відправили на операцію до Харкова. Уламок влучив дитині в шию, неподалік сонної артерії.

Про це повідомила директорка Шевченківської лікарні Світлана Перепадя, передає Суспільне.

“Там уламкові поранення шиї, недалеко від сонної артерії, тому її повезли до Харкова – там оперативні втручання будуть проводити”, – сказала Перепадя.

Одразу після ракетного удару до лікарні у Шевченковому доправили п’ятьох пацієнтів. Одна з поранених померла в операційній від отриманих травм. Ще чотирьом людям, в тому числі і дитині, надають допомогу.

“Одна пацієнтка – там легкі поранення, ми їй надали допомогу, вона госпіталізована в хірургічне відділення. Одна пацієнтка з переломом кісток гомілки – потребує травматологічної допомоги, її доправлено в обласну травматологічну лікарню. І одна пацієнтка з травмами обох очей — також потребує оперативного втручання”, – повідомила Перепадя.


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