Суспільство

Деякі цвинтарі у Харкові залишаються закритими

18 Квітня 2023 16:02
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Харків

Харківський міський голова Ігор Терехов нагадав, що через мінну небезпеку деякі цвинтарі лишаються зачиненими для відвідування.

В ефірі національного телемарафону сьогодні, 18 квітня, мер закликав харків’ян бути обережними напередодні поминальних днів і не відвідувати кладовища, території яких працівники ДСНС ще не перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що повністю закриті для відвідування міські кладовища №15 (вул. Володі Дубиніна), №16 (вул. Сьомої Гвардійської Армії), №17 (вул. Курочкіна Гора), «Сосни» (вул. Генерала Удовиченка) та «Журавлівське» (пров. Гладкий). Також адміністрація меморіального комплексу «Слобожанський» (селище Лісне) зазначає, що розмінування всієї території кладовища поки що не проводилося. Тож самовільне пересування, відвідування та прибирання місць поховання на меморіальному комплексі – небезпечні.


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